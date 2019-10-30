В сети появились фото мяча финала ЛЧ-2019/20 с изображением карты Стамбула

В сети появились фотографии мяча, который будет использован в финальном матче Лиги Чемпионов сезона-2019/20.

Лигочемпионские звезды на мяче выполнены в белом цвете. Остальная часть окрашена в пурпурный и голубой цвета с изображениями карты Стамбула.

Напомним, что финальный поединок Лиги Чемпионов-2019/20 пройдет в Стамбуле.

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