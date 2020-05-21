В сети появились фото новой формы "Краснодара"
В сети появилось фото домашней формы "Краснодара" на сезон-2020-21.
Комплект выполнен в традиционном темно-зеленом цвете. На груди и рукавах – логотип компании Puma, которая является техническим спонсором команды. В магазинах клуба форма появится в июле.
Напомним, чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновление запланировано на 21 июня.
Не пропустите: Решение о возобновлении РПЛ будет одобрено на этой неделе| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
Агент Жоржиньо отрицает, что ведет переговоры с "Ювентусом"
-
"Оренбург" назвал имя нового президента клуба
-
Президент "Реала" посетил тренировку клуба и пообщался с Зиданом
-
Главный тренер сборной Бельгии оценил перспективы Азара в "Реале"
-
Стало известно, на сколько выросли долги "Манчестер Юнайтед"
-
Тренерский штаб "Реала" планирует к августу привести игроков на пик формы
-
Кокорин в инстаграме опубликовал забавное видео с сыном
-
Corriere Dello Sport: "Интер" готов заключить с Кавани двухлетний контракт
-
В сети появились фото новой формы "Краснодара"
-
Идеальный форвард по версии Marca включил в себя качества Роналду, Месси, Мбаппе и ещё шести нападающих
-
Виллаш-Боаш отказал "Ньюкаслу"
-
2
Итурральде Гонсалес - о поддержке судьями "Реала" и "Барселоны": "90 на 10 в пользу Мадрида"
-
Экс-игрок "Тоттенхэма" Ваньяма рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА
-
"Рома" согласовала контракт с хавбеком "Милана"
-
"Барселона" на 20 миллионов евро снизила цену на Умтити
-
ПСЖ вступил в борьбу за Обамеянга
-
Появилось изображение домашней формы "Арсенала" на следующий сезон
-
Решение о выходе "Химок" в РПЛ будет принято в конце мая
-
1
"Реал" определился с ценой на хавбека О. Родригеса
-
Сульшер: "Лучше дыра на поле, чем говнюк в составе"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20