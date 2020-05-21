В сети появились фото новой формы "Краснодара"

В сети появилось фото домашней формы "Краснодара" на сезон-2020-21.

Комплект выполнен в традиционном темно-зеленом цвете. На груди и рукавах – логотип компании Puma, которая является техническим спонсором команды. В магазинах клуба форма появится в июле.

Напомним, чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновление запланировано на 21 июня.

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