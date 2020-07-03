В сети появились фото Сане в форме "Баварии"
Ресурс Bayern & Germany выложил фото с церемонии подписания контракта Лероя Сане с "Баварией".
First photos of Leroy Sané signing his Bayern contract and in a Bayern shirt pic.twitter.com/JZmLr2OQu6— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 2, 2020
Однако отметим, что ни один из клубов еще не делал официальных заявлений касательно трансфера 24-летнего немца.
Ранее сообщалось, что Сане подписал контракт с клубом на пять лет.
Стоимость сделки должна составить 60 миллионов евро с учетом бонусов.
Читайте также: Сане заключил контракт с "Баварией". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20