В сети появились фото Сане в форме "Баварии"

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В сети появились фото Сане в форме "Баварии"

Ресурс Bayern & Germany выложил фото с церемонии подписания контракта Лероя Сане с "Баварией".

Однако отметим, что ни один из клубов еще не делал официальных заявлений касательно трансфера 24-летнего немца.

Ранее сообщалось, что Сане подписал контракт с клубом на пять лет.

Стоимость сделки должна составить 60 миллионов евро с учетом бонусов.

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