В Сети появились фото возможной домашней формы "Реала" на следующий сезон

На сайте Footyheadlines появились снимки возможной домашней формы мадридского "Реала" на следующий сезон.

Расцветка комплекта традиционно белая, а вставки выполнены в золотом цвете. Форму для испанского клуба разрабатывает adidas.

Стоит отметить, что у "Реала" была похожая форма в сезоне-2011/12.





"Реал" после 35 туров Примеры располагается на 3 позиции в турнирной таблице, имея в активе 65 очков.

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