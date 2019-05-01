В Сети появились фото возможной домашней формы "Реала" на следующий сезон

Теги реал мадрид

В Сети появились фото возможной домашней формы "Реала" на следующий сезон

На сайте Footyheadlines появились снимки возможной домашней формы мадридского "Реала" на следующий сезон. 

Расцветка комплекта традиционно белая, а вставки выполнены в золотом цвете. Форму для испанского клуба разрабатывает adidas. 

Стоит отметить, что у "Реала" была похожая форма в сезоне-2011/12.


"Реал" после 35 туров Примеры  располагается на 3 позиции в турнирной таблице, имея в активе 65 очков.

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