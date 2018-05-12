В сети появились фотографии формы "Барселоны" на следующий сезон

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В сети появились фотографии формы "Барселоны" на следующий сезон

В сети выложили фото новой домашней формы "Барселоны" на сезон 2018/19.

Отметим, что традиционно футболка выполнена в сине-гранатовых тонах. Шорты будут темно-синими.

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