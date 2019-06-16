В сети появились фотографии испорченного поля стадиона "Спартака" после концерта "Ленинграда"

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В сети появились фотографии испорченного поля стадиона "Спартака" после концерта "Ленинграда"

Поле стадиона "Спартака" "Открытие Арена" серьезно пострадало из-за выступления группы "Ленинград". В сети появились фотографии повреждений.

При этом, в "Спартаке" отвергают информацию о значительном ущербе.

По словам коммерческого директора "Спартака" Александра Атаманенко, в данный момент клуб проводит реновацию газона. Планируется, что к началу сезона-2019/20 поле будет в идеальном состоянии.

В новом сезоне "Спартак" стартует 14 июня домашним матчем с дебютантом Российской Премьер-Лиги ФК "Сочи".

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