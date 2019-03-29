В сети появились изображения мяча Лиги Чемпионов на следующий сезон

Footy Headlines опубликовал изображения мяча Лиги чемпионов-2019/20.

Нынешний одноцветный фон будет заменен на разноцветный. Стоимость мяча составит 150 евро. Производителем мяча по-прежнему является компания Adidas.

Планируется, что мяч будет выпущен в августе 2019 года.