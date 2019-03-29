В сети появились изображения мяча Лиги Чемпионов на следующий сезон
Footy Headlines опубликовал изображения мяча Лиги чемпионов-2019/20.
Нынешний одноцветный фон будет заменен на разноцветный. Стоимость мяча составит 150 евро. Производителем мяча по-прежнему является компания Adidas.
Планируется, что мяч будет выпущен в августе 2019 года.
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