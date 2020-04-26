В сети появилось фото новой домашней формы "Атлетико" на следующий сезон

Стало известно, как будет выглядеть новая домашняя форма "Атлетико", в которой футболисты будут играть в сезоне-2020/21. Снимки появились на сайте Footy Headlines.

Футболка окрашена в традиционном красном и белом цветах с полосками. Отличительной особенностью комплекта станет вид полос, которые будут выполнены в виде мазков кисти.

Форму "Атлетико" производит американская компания Nike. Официальной презентации комплекта еще не было, однако планируется на конец мая - начало июня.

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