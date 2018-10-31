В сети появилось ещё одно видео крушения вертолета с владельцем "Лестера"

Владелец "Лестера" Вишай Шриваддханапрабха погиб при крушении вертолета возле клубного стадиона.

В сети появилось видео, на котором заметны проблемы при взлете транспортного средства, а затем его падение.

Напомним, что вместе с Шриваддханапрабхой в аварии погибли еще четыре человека.

Он был владельцем "Лестера" с 2010 года. В сезоне 2015/16 "Лестер" впервые в своей истории стал чемпионом Англии.