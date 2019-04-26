В сети появилось фото домашнего комплекта игровой формы "Милана" на следующий сезон

Теги милан

В сети появилось фото домашнего комплекта игровой формы "Милана" на следующий сезон

"Милан" опубликовал фотографию своей новой домашней формы на следующий сезон. 

Дизайн разрабатывала немецкая компания Puma. Форма, традиционно, выполнена в красно-черных цветах.

"Милан" располагается на 4 месте в турнирной таблице Серии А, имея в активе 56 баллов. Подопечные Дженнаро Гаттузо продолжают борьбу за попадение в Лигу чемпионов на следующий сезон. 

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