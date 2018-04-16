В сети появилось фото домашней формы "Ливерпуля" в сезоне 2018/2019

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В сети появилось фото домашней формы "Ливерпуля" в сезоне 2018/2019Веб-ресурс Footy Headlines опубликовал фото домашней формы "Ливерпуля" на следующий сезон.

Традиционно футболка выполнена полностью в красном цвете с логотипами спонсоров и клубной эмблемой:

Напомним, "Ливерпуль" нацелился на хавбека "Наполи". | soccernews.ru

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