В сети появилось фото домашней игровой формы "Челси" на сезон 2018/2019

В сети интернет появилось фото домашнего комплекта игровой формы лондонского "Челси" на сезон 2018/2019.

Отметим, что она лишь по минимуму отличается от нынешней экипировки "аристократов".

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