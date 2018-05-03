В сети появилось фото домашней игровой формы "Челси" на сезон 2018/2019

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В сети появилось фото домашней игровой формы "Челси" на сезон 2018/2019В сети интернет появилось фото домашнего комплекта игровой формы лондонского "Челси" на сезон 2018/2019.

 

Отметим, что она лишь по минимуму отличается от нынешней экипировки "аристократов".

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