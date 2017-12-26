В сети появилось фото экипировки "Барселоны" на следующий сезон

В сети Интернет появилось фото экипировки каталонской "Барселоны" на следующий сезон.

Так, популярный ресурс FootyHeadLines обнародовал снимок футболки, которая будет использоваться игроками "сине-гранатовых" во время разминок перед играми. Вот как она выглядит:

Напомним, "Барселона" определилась с альтернативой Гризманну. | soccernews.ru