В сети появилось фото формы "Зенита" на следующий сезон

Теги зенит санкт-петербург

В сети появилось фото формы "Зенита" на следующий сезонВ сети интернет появилось фото двух комплектов игровой формы питерского "Зенита" на следующий сезон.

Если домашняя экипировка "сине-бело-голубых" выполнена в традиционных цветах, то гостевая - имеет достаточно оригинальный вид:

Напомним, Герасимец оценил игру Заболотного в матче с ЦСКА. | soccernews.ru

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