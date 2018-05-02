В сети появилось фото формы "Зенита" на следующий сезон

В сети интернет появилось фото двух комплектов игровой формы питерского "Зенита" на следующий сезон.

Если домашняя экипировка "сине-бело-голубых" выполнена в традиционных цветах, то гостевая - имеет достаточно оригинальный вид:

Напомним, Герасимец оценил игру Заболотного в матче с ЦСКА. | soccernews.ru