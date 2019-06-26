В сети появилось фото гостевой формы "Реала" на сезон-2019/20
На сайте Footy Headlines появились фотографии выездной формы мадридского "Реала" на сезон-2019/20.
Футболка, шорты и гетры выполнены в темно-синих цветах с золотой отделкой. На левой стороне груди расположен монохромный клубный герб. Производителем экипировки является компания Nike.
В минувшем сезоне "Реал" стал победителем клубного чемпионата Испании. В чемпионате Испании клуб занял третье место, в Лиге Чемпионов вылетел на стадии 1/8 финала, а из Кубка Испании - в 1/2 финала.
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|38
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|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
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|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
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|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
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|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
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|18
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|38
|37
|19
|Уэска
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|38
|32