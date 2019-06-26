В сети появилось фото гостевой формы "Реала" на сезон-2019/20

На сайте Footy Headlines появились фотографии выездной формы мадридского "Реала" на сезон-2019/20.

Футболка, шорты и гетры выполнены в темно-синих цветах с золотой отделкой. На левой стороне груди расположен монохромный клубный герб. Производителем экипировки является компания Nike.

В минувшем сезоне "Реал" стал победителем клубного чемпионата Испании. В чемпионате Испании клуб занял третье место, в Лиге Чемпионов вылетел на стадии 1/8 финала, а из Кубка Испании - в 1/2 финала.

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