В Сети появилось фото игровой формы московского "Спартака" на следующий сезон

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В Сети появилось фото игровой формы московского "Спартака" на следующий сезон

Стало известно, как будет выглядеть игровая форма "Спартака" на сезон-2019/20.

Экипировка будет выполнена в красном цвете с горизонтальными линиями на груди. На гостевой форме будет горизонтальная линия на груди.

Техническим директором является американская компания Nike.

В минувшем сезоне "Спартак" финишировал пятым в турнирной таблице РПЛ.

А еще: Представлен официальный мяч РПЛ на сезон-2019/20| http://soccernews.ru
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