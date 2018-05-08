В сети появилось фото игровой формы "Ювентуса" на сезон 2018/2019

В сети интернет появилось фото первого комплекта игровой формы туринского "Ювентуса" на сезон 2018/2019. Она традиционно будет выполнена в черно-белых тонах.

Напомним, в шорт-лист "Ювентуса" кандидатов на замену Аллегри вошли семь специалистов. | soccernews.ru