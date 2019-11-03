В сети появилось фото ноги Облякова после фола Азмуна

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В сети появилось фото ноги Облякова после фола Азмуна

В сети появилось фото ноги игрока ЦСКА Ивана Облякова после матча 15-го тура РПЛ с "Зенитом" (1:1).

В начале игры форвард сине-бело-голубых Сердар Азмун попал по икроножной мышце Облякова шипами.  Отметим, что главный судья встречи Михаил Вилков не показал иранцу даже желтую карточку.

"Зенит" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА занимает 5 позицию.

А еще:  Медведев - о матче с ЦСКА: "Зенит" заслуживал победы"| http://soccernews.ru
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