В сети появилось фото ожогов ноги Кокорина

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В сети появилось фото ожогов ноги Кокорина

Сегодня, 5 февраля, в сети появилась фотография ноги Александра Кокорина, после того, как он прошел процедуру электрофореза.

По словам адвоката у футболиста сожжена кожа и мышечная ткань на ноге.

Ранее адвокат Кокорина Андрей Ромашов заявил, что "представители ФСИН заявили, что ожогов нет, просто покраснения"

Кроме того, Ромашов отметил, что они будут подавать жалобу.

Напомним, Кокорин оказался в СИЗО "Бутырка" в октябре прошлого года из-за того, что он, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы.

Не пропустите: В ОНК прокомментировали ситуацию с Кокориным, получившим ожоги в СИЗО. | http://soccernews.ru

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