В сети появилось фото возможной формы "Реала" на следующий сезон

Теги реал мадрид

В сети появилось фото возможной формы "Реала" на следующий сезон

В интернете появилось фото возможной формы "Реала" на сезон 2020/21.

Форма выполнена в белом цвете с розовыми полосками по бокам и надписью титульного спонсора.

После 9 туров "Реал" занимает в Примере второе место, отставая от "Барселоны" на одно очко.

За три тура групповой стадии Лиги Чемпионов "сливочные" набрали 4 очка и идут на второй позиции в группе.

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