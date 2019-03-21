В сети появилось изображение формы "Барселоны" на следующий сезон

В сети опубликовали изображение формы "Барселоны" на сезон-2019/20.

Домашняя форма каталонского клуба будет выполнена в традиционной сине-гранатовой расцвете, которая будет нанесена в виде повтором.

Шорты - синего цвета, гетры - аналогично майке.

Официально новый комплект представят в мае.

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