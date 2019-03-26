В сети появилось неожиданное фото формы "Ювентуса" на следующий сезон

Стало известно, в какой форме будет выступать "Ювентус" в следующем сезоне.

Вместо традиционных вертикальных полосок форма состоит из двух частей - белой и черной, а разделяется она розовой полосой посередине.

Новый комплект экипировки будет официально представлен в мае.

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