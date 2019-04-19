В сети появилось полное видео избиения Пака братьями Кокориными

Теги зенит санкт-петербургалександр кокоринпавел мамаевкраснодар

В сети появилось полное видео избиения Пака братьями Кокориными

В сети появилось полное видео потасовки в московском кафе "Кофемания", в результате которой был избит чиновник Минпромторга Денис Пак.

Нападавшими оказались форвард "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл и их друг Александр Протасовицкий. Также в драке пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

Напомним, что за несколько часов до инцидента компания вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым на стоянке избила водителя Виталия Соловчука.

В данный момент в Пресненском суде Москвы идет судебный процесс над обвиняемыми. 

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