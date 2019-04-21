В сети появилось ранее неопубликованное детское фото Месси с будущей женой
Издание TNT Sports показало ранее неопубликованное детское фото нападающего "Барселоны" Лионеля Месси с его будущей женой Антонеллой Рокуццо.
Фото сделано на пляже более 20 лет назад. Тогда Месси было 10 лет, а Рокуццо - 9.
В 2009 году Месси сообщил, что у него есть девушка аргентинка. Через некоторое время форварда заметили с Рокуццо на карнавале.
В 2012 года у Лионеля и Антонеллы родился сын Тьяго. Через три года у них появился второй сын - Матео. Три года спустя на свет появился сын Чиро.
В 2017 году Месси и Рокуццо официально оформили отношения.
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