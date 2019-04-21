В сети появилось ранее неопубликованное детское фото Месси с будущей женой

Теги барселоналионель месси

В сети появилось ранее неопубликованное детское фото Месси с будущей женой

Издание TNT Sports показало ранее неопубликованное детское фото нападающего "Барселоны" Лионеля Месси с его будущей женой Антонеллой Рокуццо.

Фото сделано на пляже более 20 лет назад. Тогда Месси было 10 лет, а Рокуццо - 9.

В 2009 году Месси сообщил, что у него есть девушка аргентинка. Через некоторое время форварда заметили с Рокуццо на карнавале.

В 2012 года у Лионеля и Антонеллы родился сын Тьяго. Через три года у них появился второй сын - Матео. Три года спустя на свет появился сын Чиро.

В 2017 году Месси и Рокуццо официально оформили отношения.

Не пропустите: Месси выбился в лидеры по голевым передачам среди футболистов топ-5 европейских чемпионатов. | http://soccernews.ru

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