В сети появилось видео, как Аршавин отбирает автомобиль у жены

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В сети появилось видео, как Аршавин отбирает автомобиль у жены

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин отобрал автомобиль у жены Алисы, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, Аршавин приехал к загороднему дому, в которому проживает Алиса с ребенком, вместе с охраной и друзьями и забрал автомобиль Mercedes GL350, оставив жене только детское автокресло.

Ранее сообщалось, что Алиса подала заявление на Аршавина из-за угроз со стороны экс-футболиста. Ожидается, что в ближайшее время супруги начнут бракоразводный процесс.

Не пропустите: Полиция выступила с заявлением по поводу ситуации с Аршавиным. | http://soccernews.ru

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