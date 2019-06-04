В сети появилось видео, на котором Семак делает предложение своей жене
Телеграм-канал "Mash на Мойке" опубликовал видеоролик, на котором главный тренер "Зенита" Сергей Семак делает предложение о замужестве своей жене Анне.
По информации источника, произошло это в самолёте по пути из Санкт-Петербурга в Милан. Девушка ответила согласием.
Стоит отметить, что пара тайно разводилась, о чём Анна Семак рассказала в комментариях в инстаграме.
В семье Анны и Сергея восемь детей: Илья (сын Сергея от первого брака), Майя (дочь Анны от первого брака), Семен, Иван, Варвара, Савва, Илария и Таня (приемная дочь).
Не пропустите: Семак стал лауреатом премии "Топ-50" в номинации "Медиа-лидеры". | http://soccernews.ru
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|ЦСКА Москва
|30
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|Арсенал Тула
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|Оренбург
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|Ростов
|30
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|11
|Рубин
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