В сети появилось видео празднования испанского клуба с участием стриптизёрши

Накануне стало известно, что испанский клуб "Эспортиу" с размахом отпраздновал выход в шестой дивизион.

Футболисты пили шампанское, а развлекала их своими танцами стриптизёрша. Давайте и мы окунёмся в их торжественную атмосферу.

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