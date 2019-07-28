В сети появилось видео прибытия Гарета Бэйла в Китай

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В сети появилось видео прибытия Гарета Бэйла в Китай

Игрок мадридского "Реала" Гарет Бэйл прилетел в Китай. Об этом сообщает Transfer News.


По данным источника, 30-летний крайний нападающий заключит с китайским клубом "Цзянсу Сунин" контракт до 2022 года. Его зарплата составит 22 миллиона евро в год.

"Цзянсу Сунин" занимает шестое место в турнирной таблице китайской Суперлиги.

В минувшем сезоне Бэйл провел за мадридскую команду 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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