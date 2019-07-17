В сети появилось видео с Кокориным и Мамаевым, играющими в футбол в колонии

Теги зенит санкт-петербургкраснодаралександр кокоринпавел мамаев

В сети появилось видео с Кокориным и Мамаевым, играющими в футбол в колонии

Телеграм-канал Mash раздобыл эксклюзивные кадры из исправительной колонии, где отбывают наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

На опубликованном видеоролике, который носит шуточный характер, форвард "Зенита" и полузащитник "Краснодара" играют в футбол. Оба спортсмена побриты налысо.

Напомним, что суд приговорил Кокорина и его брата Кирилла к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Мамаева и друга спортсменов Александра Протасовицкого - к 1 году и 5 месяцам.

Осужденные в октябре прошлого года поучаствовали в двух драках в центре Москвы. От их рук пострадали три человека - водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

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