В сети появилось видео с Кокориным и Мамаевым, играющими в футбол в колонии
Телеграм-канал Mash раздобыл эксклюзивные кадры из исправительной колонии, где отбывают наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
На опубликованном видеоролике, который носит шуточный характер, форвард "Зенита" и полузащитник "Краснодара" играют в футбол. Оба спортсмена побриты налысо.
Напомним, что суд приговорил Кокорина и его брата Кирилла к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Мамаева и друга спортсменов Александра Протасовицкого - к 1 году и 5 месяцам.
Осужденные в октябре прошлого года поучаствовали в двух драках в центре Москвы. От их рук пострадали три человека - водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.
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