В Сети появилось видео с места автокатастрофы Рейеса

Сегодня, 1 июня, стало известно что в автокатастрофе погиб бывший хавбек сборной Испании Хосе Антонио Рейеса. В сети появилось видео с места аварии.

The moment of raising the car of the late player Antonio Reyes burning completely as a result of high speed and collision with concrete barrier of the type Mercedes Prabus S550#arsenal #RealMadrid #reyes



pic.twitter.com/jcXiXXOtH2