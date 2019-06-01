В Сети появилось видео с места автокатастрофы Рейеса

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В Сети появилось видео с места автокатастрофы Рейеса

Сегодня, 1 июня, стало известно что в автокатастрофе погиб бывший хавбек сборной Испании Хосе Антонио Рейеса. В сети появилось видео с места аварии.

Автомобиль 35-летнего Рейеса вылетел с трассы и загорелся. В машине также был двоюродный брат спортсмена, который тоже погиб.

А еще: Финал Лиги Чемпионов начнётся с минуты молчания в память о Рейесе | http://soccernews.ru
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