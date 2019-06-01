В Сети появилось видео с места автокатастрофы Рейеса

Сегодня, 1 июня, стало известно что в автокатастрофе погиб бывший хавбек сборной Испании Хосе Антонио Рейеса. В сети появилось видео с места аварии.

The moment of raising the car of the late player Antonio Reyes burning completely as a result of high speed and collision with concrete barrier of the type Mercedes Prabus S550#arsenal #RealMadrid #reyes



pic.twitter.com/jcXiXXOtH2 — google sports ✌ (@kboresli) 1 июня 2019 г.

Автомобиль 35-летнего Рейеса вылетел с трассы и загорелся. В машине также был двоюродный брат спортсмена, который тоже погиб.

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