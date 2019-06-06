В сети появилось видео с Неймаром и девушкой, обвинившей его в изнасиловании

1 Теги псжнеймар

В сети появилось видео с Неймаром и девушкой, обвинившей его в изнасиловании

В твиттере опубликовали видеоролик, на котором запечатлён форвард ПСЖ Неймар и девушка, обвинившая его в изнасиловании в парижском отеле. 

На записи, сделанной скрытой камерой, видно как девушка бьёт рукой по телу футболиста, а также кричит, что он ей сделал больно накануне.

Согласно показаниям потерпевшей, секс между ней и спортсменом был по обоюдному согласию, однако во время близости тот применил силу и ударил её.

Не пропустите: Неймар рискует пропустить Кубок Америки. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Слишком подозрительное видео. Сначала сама на него лезет, потом начинает орать. Да и скрытая камера, специально положенная, наводит на мысль, что все это муть.

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Неймар пропустит Кубок Америки

Официально: Неймар пропустит Кубок Америки

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 38 91
2 Лилль Лилль 38 75
3 Лион Лион 38 72
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 38 66
5 Марсель Марсель 38 61
6 Монпелье Монпелье 38 59
7 Ницца Ницца 38 56
8 Реймс Реймс 38 55
9 Ним Ним 38 53
10 Ренн Ренн 38 52
11 Страсбур Страсбур 38 49
12 Нант Нант 38 48
13 Анжер Анжер 38 46
14 Бордо Бордо 38 41
15 Амьен Амьен 38 38
16 Тулуза Тулуза 38 38
17 Монако Монако 38 36
18 Дижон Дижон 38 34
19 ФК Кан ФК Кан 38 33
20 Генгам Генгам 38 27
Полная таблица

топ-5 тегов