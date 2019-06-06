В сети появилось видео с Неймаром и девушкой, обвинившей его в изнасиловании

В твиттере опубликовали видеоролик, на котором запечатлён форвард ПСЖ Неймар и девушка, обвинившая его в изнасиловании в парижском отеле.

На записи, сделанной скрытой камерой, видно как девушка бьёт рукой по телу футболиста, а также кричит, что он ей сделал больно накануне.

Quem foi agredido e estrupado foi o Neymar pow!Fim pic.twitter.com/ySI9AQmz6z — Tina #LecoNão (@criursula) 6 июня 2019 г.

Согласно показаниям потерпевшей, секс между ней и спортсменом был по обоюдному согласию, однако во время близости тот применил силу и ударил её.



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