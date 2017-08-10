В сети появился отчет скаута "Милана" по Андрею Шевченко с матча 1997 года "Барселона" - "Динамо"

В сети интернет появился отчет скаута итальянского "Милана" Итало Гальбьяти по тогда еще форварду киевского "Динамо" Андрею Шевченко с матча его команды в 1997-м году против каталонской "Барселоны".

"Очень силен физически. Быстр. Проворен в дриблинге, фантастически удерживает мяч. Классно наносит удары с обеих ног. Забивает мячи. Силен в игре головой. Может сыграть в атаке на любой позиции. Имеет интенсивность, присущую лишь нескольким игрокам. Учитывая его юный возраст, я был впечатлен тем, как легко ему все удается. Он игрок нового типа.

Будет жаль, если он перейдет в какую-либо другую команду, а не в "Милан", - цитирует отчет Гальбьяти dynamo.kiev.ua.

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