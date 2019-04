В Сети шутят, что Старридж убил голубя, лежавшего на газоне во время матча 36-го тура АПЛ

Вчера, 26 апреля, "Ливерпуль" с разгромным счетом обыграл "Хаддерсфилд" (5:0) в матче 36-го тура чемпионата Англии. Во время матча в камеру попал мертвый голубь, лежащий на газоне.

С первых минут на поле вышел нападающий "Ливерпуля" Дэниел Старридж. В конце первого тайма оператор заметил на газоне мертвого голубя и заснял реакцию футболиста, когда тот увидел птицу.

В сети стали шутить, что голубь, увидев как играет футболист, умер.

"Это Старридж убил этого голубя?"

"Удар у Старриджа настолько плох, что погубил птицу".

Whys there a dead pigeon in middle of pitch at Anfield ahahaha #Liverpool #Anfield #huddersfield #LIVHUD pic.twitter.com/dUgBNusWhf