В Сети шутят, что Старридж убил голубя, лежавшего на газоне во время матча 36-го тура АПЛ

Теги ливерпульдэниел старридж

В Сети шутят, что Старридж убил голубя, лежавшего на газоне во время матча 36-го тура АПЛ

Вчера, 26 апреля, "Ливерпуль" с разгромным счетом обыграл "Хаддерсфилд" (5:0) в матче 36-го тура чемпионата Англии. Во время матча в камеру попал мертвый голубь, лежащий на газоне.

С первых минут на поле вышел нападающий "Ливерпуля" Дэниел Старридж. В конце первого тайма оператор заметил на газоне мертвого голубя и заснял реакцию футболиста, когда тот увидел птицу.

В сети стали шутить, что голубь, увидев как играет футболист, умер. 

"Это Старридж убил этого голубя?"

"Удар у Старриджа настолько плох, что погубил птицу".

Футболист в нынешнем сезоне участвовал в 17 матчах в АПЛ, отметившись 2 голами.

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