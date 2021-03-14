В сети выложили фото домашней формы "Барселоны" на следующий сезон

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В сети выложили фото домашней формы "Барселоны" на следующий сезонВ Интренет попали фотографии новой домашней формы "Барселоны" на сезон 2021/2022.

Специализированный портал Footy Headlines опубликовал фотографии футболки, которая выполнена в традиционных сине-гранатовых цветах. Отличием станет необычный дизайн, который перекликается с гербом клуба. Ожидается, что шорты будут наполовину синими, наполовину красными.

Каталонцы любят эксперименты с экипировкой. В январе легенда "блауграны" Пуйоль представил специальный комплект формы, приуроченный к "эль-класико".

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