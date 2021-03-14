В сети выложили фото домашней формы "Барселоны" на следующий сезон
В Интренет попали фотографии новой домашней формы "Барселоны" на сезон 2021/2022.
Специализированный портал Footy Headlines опубликовал фотографии футболки, которая выполнена в традиционных сине-гранатовых цветах. Отличием станет необычный дизайн, который перекликается с гербом клуба. Ожидается, что шорты будут наполовину синими, наполовину красными.
⚠ FC Barcelona 21-22 Home Kit Leaked - Half-and-Half Shorts: https://t.co/CAEQ9F8xDB— Footy Headlines (@Footy_Headlines) March 13, 2021
Каталонцы любят эксперименты с экипировкой. В январе легенда "блауграны" Пуйоль представил специальный комплект формы, приуроченный к "эль-класико".
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