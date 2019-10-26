В сети выложили фото формы сборной Германии на Евро-2020

Footy Headlines продемонстрировал фото формы сборной Германии, в которой она планирует выступить на Евро-2020.

Форма выполнена традиционно в белом цвете, а также имеет горизонтальные полоски. Рукава футболки выполнены в цвете немецкого флага.

За два тура до конца отбора Евро-2020 Германия идет в группе на втором месте, имея одинаковое количество очков с Нидерландами и опережая Северную Ирландию на 3 очка.

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