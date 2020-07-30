В сети выложили фото новой формы "Спартака"

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В сети выложили фото новой формы "Спартака"

Footy Headlines выложил фото новой формы "Спартака" на сезон 2020/21.

Домашний и гостевой комплекты форм выполнены в традиционных клубных цветах с черными вставками на воротниках и манжетах.

Напомним, что новый сезон РПЛ начнется 8 августа. В первом туре "Спартак" ожидает игра против "Сочи".

В завершившемся сезоне "красно-белые" заняли седьмое место.

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