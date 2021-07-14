В сети выложили фото новой формы "Зенита" на предстоящий сезон.

Домашняя форма выполнена в небесно-голубом цвете, гостевая - в белом. Также на футболке домашнего комплекта нанесен узор из тонких полос.

Напомним, что техническим спонсором "Зенита" является компания Nike.

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