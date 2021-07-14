В сети выложили фото новой формы "Зенита"

Теги зенит санкт-петербург

В сети выложили фото новой формы "Зенита"

В сети выложили фото новой формы "Зенита" на предстоящий сезон.

Домашняя форма выполнена в небесно-голубом цвете, гостевая - в белом. Также на футболке домашнего комплекта нанесен узор из тонких полос.

Напомним, что техническим спонсором "Зенита" является компания Nike.

Читайте также: Малком и Вендель сменили игровые номера в "Зените". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Доннарумма - игрок ПСЖ

Официально: Доннарумма - игрок ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов