В сети выложили фото новой гостевой формы "Арсенала"

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В сети выложили фото новой гостевой формы "Арсенала"

В сети выложили фото новой гостевой формы "Арсенала" на следующий сезон.

Футболка выполнена в белом цвете с текстурой, напоминающей мрамор. Возможно, это связано с мраморными залами стадиона "Хайбери".

Напомним, что техническим спонсором "канониров" является компания Adidas.

После 29 туров "Арсенал" идет в АПЛ на девятом месте.

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