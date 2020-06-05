В сети выложили фото новой гостевой формы "Арсенала" на следующий сезон.

Футболка выполнена в белом цвете с текстурой, напоминающей мрамор. Возможно, это связано с мраморными залами стадиона "Хайбери".

Напомним, что техническим спонсором "канониров" является компания Adidas.

После 29 туров "Арсенал" идет в АПЛ на девятом месте.

Читайте также: Adidas не будет продлевать контракт с Месутом Озилом из-за его политической позиции. | http://soccernews.ru