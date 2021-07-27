В сети выложили фото новой гостевой формы "Реала"

Фото: твиттер Footy Headlines

Ресурс Footy Headlines выложил фото новой гостевой формы "Реала" на предстоящий сезон.

Новая выездная форма выполнена в темно-синем цвете. Также на футболке есть узор в виде граффити. Официальная презентация формы запланирована на следующую неделю.

Напомним, что техническим спонсором "Реала" является компания adidas.

Новый сезон Ла Лиги стартует 13 августа. В 1-м туре "Реал" ожидает выезд к "Алавесу".

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