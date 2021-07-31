В сети выложили фото новой резервной формы "Манчестер Сити"

Теги манчестер сити

В сети выложили фото новой резервной формы "Манчестер Сити"Фото: Footy Headlines

Footy Headlines выложил фото резервной формы "Манчестер Сити" на предстоящий сезон.

Третий комплект "горожан" выполнен в темно-синих цветах. На груди отсутствует эмблема клуба, а вместо нее написано название клуба.

Напомним, что техническим спонсором "Манчестер Сити" является фирма Puma.

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