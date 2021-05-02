В сети выложили фото новых форм "Баварии" и "Боруссии" Дортмунд

Теги бавария мюнхенборуссия дортмунд

В сети выложили фото новых форм "Баварии" и "Боруссии" ДортмундФото: Footy Headlines

В сети появились фото новых форм "Баварии" и дортмундской "Боруссии".

Стало известно, как будет выглядеть гостевая форма "Баварии" на следующий сезон.

Также опубликовано фото нового домашнего комплекта дортмундского клуба.

За три тура до конца чемпионата "Бавария" лидирует в Бундеслиге, опережая "РБ Лейпциг" на 7 очков. "Боруссия" идет пятой.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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