В сети выложили фото новых форм "Баварии" и "Боруссии" Дортмунд

Фото: Footy Headlines

В сети появились фото новых форм "Баварии" и дортмундской "Боруссии".

Стало известно, как будет выглядеть гостевая форма "Баварии" на следующий сезон.

Также опубликовано фото нового домашнего комплекта дортмундского клуба.

За три тура до конца чемпионата "Бавария" лидирует в Бундеслиге, опережая "РБ Лейпциг" на 7 очков. "Боруссия" идет пятой.

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