В сети выложили фото трех комплектов формы "Ювентуса"
В интернете выложили фото новых комплектов форм "Ювентуса" на сезон 2020/21.
Домашняя форма традиционно белого цвета с черными вертикальными полосками. Выездной комплект будет синего цвета, а третий - оранжево-черным.
Напомним, что техническим спонсором туринского клуба является фирма Adidas.
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|26
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|3
|Интер Милан
|25
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|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
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|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
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|Брешия
|26
|16