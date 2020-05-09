В сети выложили фото трех комплектов формы "Ювентуса"

Теги ювентус

В сети выложили фото трех комплектов формы "Ювентуса"

В интернете выложили фото новых комплектов форм "Ювентуса" на сезон 2020/21.

Домашняя форма традиционно белого цвета с черными вертикальными полосками. Выездной комплект будет синего цвета, а третий - оранжево-черным.

Напомним, что техническим спонсором туринского клуба является фирма Adidas.

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