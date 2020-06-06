В сети выложили фото виллы Роналду, стоимостью 1,5 миллиона евро
В интернете появились фото новой виллы форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.
Как сообщает The Sun, португалец приобрел эту виллу в Марбелье в прошлом году за 1,5 миллиона евро.
На шикарной вилле есть четыре спальни, светодиодные подъездные пути, тренажерный зал, кинозал и пейзажный бассейн. Отмечается, что по-соседству находится вилла известного бойца UFC Конора Макгрегора.
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