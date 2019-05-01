В сети выложили изображение новой формы "Интера"

Теги интер милан

В сети выложили изображение новой формы "Интера"

В сети опубликовали фото новой формы "Интера" на следующий сезон.

Отметим, что комплект выполнен в стандартном синем цвете с черными вертикальными полосами.

После 34 туров "Интер" занимает третье место в Серии А, отставая от "Наполи" на 8 очков и опережая "Аталанту" на три очка.

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