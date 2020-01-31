В сети выложили переписку экс-генсека ФИФА с президентом ПСЖ по делу о коррупции
Mediapart совместно с Европейским консорциумом журналистских расследований (EIC) выложили переписку экс-генсека ФИФА Жерома Вальке с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи, которая произошла в 2014 году.
Согласно полученным данным катарский шейх финансово помогал Вальке. В одном из писем он обратился с просьбой по оплате счета по проведенным на вилле в Сардинии работам: "Счет все еще не оплачен. Не могли бы вы срочно позаботиться об этом?" На что шейх ответил: "Да, босс".
По предположениям журналистов Вальке получил от Аль-Хелаифи виллу в Сардинии, а также 34-метровую яхту.
Отмечается, что данная переписка будет считаться доказательством в деле о подкупе чиновников ФИФА при выборе страны-хозяйки ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.
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