В сети выложили видео драки Магуайра в Греции

Теги манчестер юнайтедхарри магуайр

В сети выложили видео драки Магуайра в Греции

В интернете появилось видео драки с участием защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра.

Напомним, что футболист во время отпуска в Греции подрался с туристами из Англии. В конфликт вмешалась полиция, однако капитан "МЮ" нанёс телесные повреждения правоохранителям, после чего оскорблял их и пытался дать взятку.

В минувшем сезоне Магуайр провел 55 игр, забил три гола и отдал два ассиста.

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