В сети выложили видео драки Магуайра в Греции
В интернете появилось видео драки с участием защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра.
Harry Maguire'nin Mikonos'ta karıştığı kavga görüntüleri. pic.twitter.com/XrMmXAGnuc— FutbolArena (@futbolarena) August 22, 2020
Напомним, что футболист во время отпуска в Греции подрался с туристами из Англии. В конфликт вмешалась полиция, однако капитан "МЮ" нанёс телесные повреждения правоохранителям, после чего оскорблял их и пытался дать взятку.
В минувшем сезоне Магуайр провел 55 игр, забил три гола и отдал два ассиста.
Читайте также: Магуайру разрешили вернуться в Англию. | http://soccernews.ru
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