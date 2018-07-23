В сети высмеяли новый стадион "Тоттенхэма", сравнив его с сидением унитаза

"Тоттенхэм" продолжает строительство нового стадиона на 62 000 зрителей, который обойдется клубу в 1,13 миллиарда евро.

Стадион будет оснащен выдвигающимся полем, а также двумя гигантскими экранами площадью по 325 квадратных метров.

Впрочем, фанатов рассмешила форма стадиона, которые сравнили его с сидением унитаза.

"Хахаха, когда я увидел это у себя в ленте, я подумал что это прикол болельщика "Арсенала". Вы действительно пстроили стадион, который выглядит как сиденье унитаза!

"Кто-то забыл опустить крышку", - пишут пользователи.

Впрочем, фанатам "Тоттенхэма" предложили не унывать, напомнив, что высмеивают также и стадион ЦСКА.

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