В сети высмеяли новый стадион "Тоттенхэма", сравнив его с сидением унитаза

2 Теги тоттенхэм

В сети высмеяли новый стадион "Тоттенхэма", сравнив его с сидением унитаза

"Тоттенхэм" продолжает строительство нового стадиона на 62 000 зрителей, который обойдется клубу в 1,13 миллиарда евро. 

Стадион будет оснащен выдвигающимся полем, а также двумя гигантскими экранами площадью по 325 квадратных метров.

Впрочем, фанатов рассмешила форма стадиона, которые сравнили его с сидением унитаза.

"Хахаха, когда я увидел это у себя в ленте, я подумал что это прикол болельщика "Арсенала". Вы действительно пстроили стадион, который выглядит как сиденье унитаза!

"Кто-то забыл опустить крышку", - пишут пользователи.

Впрочем, фанатам "Тоттенхэма" предложили не унывать, напомнив, что высмеивают также и стадион ЦСКА.

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слава богу я не фан шпор хех

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