В Сетубале проспект назвали в честь Моуринью

Власти португальского города Сетубал переименовали один из проспектов в честь главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

Наставник "красных дьяволов" лично посетил церемонию переименования.

"Сетубал остаётся единственным городом, где я чувствую себя самим собой. Здесь я гуляю по улицам, и люди относятся ко мне так, как я хотел бы, чтоб ко мне относились" - сказал "Особенный".

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