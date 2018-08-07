В "Севилье" опровергли интерес "Барселоны" к Банеге

В "Севилье" опровергли интерес каталонской "Барселоны" к своему полузащитнику Эверу Банеге, информирует Le 10 Sport.

Так, спортивный директор андалусийского клуба Хоакин Капаррос, комментируя появившиеся слухи, заявил: "У нас нет сведений об интересе "Барселоны" к Эверу Банеге".

В прошлом сезоне 30-летний хавбек забил 5 мячей и сделал 6 результативных передач в 50 матчах за "Севилью".

Напомним, "Севилья" презентовала Алейша Видаля. | soccernews.ru