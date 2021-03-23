В "Севилье" прокомментировали слухи об интересе к Головину

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Спортивный директор "Севильи" Рамон Мончи отреагировал на информацию о желании клуба купить полузащитника "Монако" Александра Головина.

"Эта информация не соответствует действительности", - цитирует Мончи "СЭ".

Ранее сообщалось, что монегаски готовы продать Головина грядущим летом, если поступит выгодное предложение.

Рыночная стоимость россиянина оценивается в 19 миллионов евро, однако "Монако" в 2018 году заплатил за него 30 миллионов.

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